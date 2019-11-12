Kuşadası’nda yıl boyu vektörel mücadele devam ediyor

Kuşadası Belediyesi, çevre ve insan sağlığını tehdit eden vektörlere karşı ilaçlama çalışmalarını yıl boyunca sürdürüyor. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, hava sıcaklığının 15 derecenin üzerinde olduğu günlerde karasinek ve haşereye karşı periyodik ilaçlama yapıyor.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 28 personel ve 7 araçla kesintisiz olarak sürdürülen ilaçlama çalışmaları ile Kuşadası'nın tüm mahallelerinde larvaya karşı açık alanlar, durgun sular, rögarlar, foseptik kuyuları, dere kenarları, kanallar, havuzlar, bataklık alanlar, binaların bodrum katları ile çöp konteynerleri düzenli olarak ilaçlanıyor. Ayrıca termal sisleme cihazlarıyla kanalizasyonlarda oluşan haşere yuvalarına karşı alt yapı ilaçlaması yapan Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan da açık alanlarda karasinek, hamam böceği ve kemirgenlere karşı mücadele yürütüyor. Her yıl 1 Haziran tarihinden itibaren ise ULV cihazları ile uçkun ve kene mücadelesi yapılıyor.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, rutin olarak sürdürdüğü temizlik ve ilaçlama faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlere de anında müdahalede bulunuyor. Bu kapsamda son bir aylık dönemde Güvercin Masa, çağrı merkezi, whatsapp iletişim hattı ve sosyal medya üzerinden katı atıkların toplanması, cadde, sokak, yol temizliği, moloz, konteyner yeri ve konteyner talebi, geri dönüşüm ve ilaçlama ile ilgili toplam 259 talep yerinde değerlendirilerek çözüme kavuşturuldu.

Kaynak: İHA