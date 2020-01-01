Kuşadası’nda yılbaşı gecesi eğlence tavan yaptı.

Yılbaşı tatilinde Kuşadası'nda konaklama turizminde yüzde 100'e yakın doluluk oranın yakalanması en çok eğlence sektörüne yaradı. Yılbaşı gecesi otellerin balo salonlarının yanı sıra Kuşadası'nın gözde eğlence mekanları dolup taştı.

Yılbaşı tatili için 3 günlük paket turlar hazırlayan Kuşadası'ndaki otellerin tamamı yeni yıl balosu düzenledi. Balolar büyük ilgi görürken, Suhan 360 otel'de Turgay Saka, Charisma otel'de Eliz band, Pine Bay Tatil Köyü'nde de Reyhan Karaca sahne aldı. Tatil için Kuşadası'nı tercih edenlerin bir kısmı ise gece barlarda geç saatlere kadar eğlendi. Kuşadası'nın eğlence yerleriyle ünlü Barlar Sokağı, Setur Marina AVM, Kaleiçi ve sahil bandı üzerindeki çok sayıdaki bar, disko civar il ve ilçelerden yeni yılı kutlamaya gelenlerle dolup taştı

Bu arada, yılbaşı gecesi için Kuşadası Belediyesi tarafından sahilde etkinlik düzenlendi. Y eni yıl kutlamaları kapsamında İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda kurulan dev kar küresi, buz pateni pisti ve yapay kar makinesi yılbaşı gecesine renk kattı, Efes Bandosu ve DJ Mami'nin performansları eşliğinde sokak partisinde Kuşadalılar gönüllerince eğlendi

Kaynak: İHA