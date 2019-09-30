Kuşadası'nda zafer Vakıfbank'ın

AYDIN Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası'nda 3'te 3 yapan Vakıfbank, şampiyon oldu. Uğur İnan Spor Salonu'nda 3 gün süren turnuvada ev sahibi Aydın Büyükşehir Belediyespor ikinci, Alman ekibi Schweriner üçüncü, Yunan takımı Olympiakos ise dördüncü sırayı aldı. Organizasyondan elde edilen gelir Kuşadası Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ne bağışlandı.

Düzenlenen ödül töreninde takımlar kupalarını Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Kuşadası Şehitler ve Gaziler Derneği Başkanı Hasan Tahsin Öztürk'ün elinden aldı. Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası'nın gelecek yıl Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de katılmıyla toplam 10 takımla yapılması planlanıyor.

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DHA