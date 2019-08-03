Kuşadası'nda Zülfü Livaneli konseri

SANATÇI Zülfü Livaneli, büyük ilgi gören "Sevdalım Hayat" adlı konseriyle, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahne aldı. Livaneli, şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Ünlü orkestra şefi Rengim Gökmen ve Zülfü Livaneli'yi aynı sahnede buluşturan, Zeynep Halvaşi ve Teyfik Rodos'un solist olarak yer aldığı "Zülfü Livaneli İle Sevdalım Hayat'ın yeni durağı Ege'nin gözde tatil beldesi Kuşadası oldu. Livaneli hayranları saatler öncesinden konser alanının kapısında uzun kuyruklar oluştururken, bazı sevenleri ünlü sanatçının şarkılarını söyleyerek konsere hazırlık yaptı. Bugüne dek yaptığı film müzikleri ve dillere düşen şarkılarının hikayelerini senfoni orkestrası eşliğinde anlatan Livaneli, zaman zaman sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı. Kariyerinin ve hayatının en önemli günlerini sürgün yıllarında yaşadığını ve hayatındaki dönüm noktalarının da bu dönemlere denk geldiğini dile getiren Livaneli, "Bu aslında bir konser değil, benim hayatımdan kesitler içeren bir hikaye. Bu hikayede özgürlüğe de önemli bir parantez açmak istiyorum. Özgürlük dünyadaki en kıymetli şey. Bunu asla unutmayın arkadaşlar" diyerek, "Ey Özgürlük" isimli şarkısını seslendirdi.

Konser boyunca sahne enerjisi bir an olsun düşmeyen Zülfü Livaneli, Karlı Kayın Ormanı, Leylim Ley, Kardeşin Duymaz, Memikoğlan ve Yiğidim Aslanım gibi sevilen şarkılarını seyircisiyle birlikte seslendirdi. Finalde hayranlarını sahne önüne davet ederek kucaklaşan Zülfü Livaneli, konserini alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde tamamladı.

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DHA