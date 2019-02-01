Kuşadası'ndaki boş binada çıkan yangında AK Parti adayının afişi zarar gördü

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kullanılmayan eski bir otel binasında iki kişinin ısınmak amacıyla yaktığı ateşin yolaçtığı yangında binada asılı bulunan Kuşadası AK Parti Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan'ın tanıtım afişleri de zarar gördü.

Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde boş ve kullanılmayan eski bir otel binasının üçüncü katında akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangında binada asılı olan Kuşadası Ak Parti Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan'ın tanıtım afişleri de tahrip oldu. Yangın, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay üzerine Kuşadası AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Gökçe ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgil aldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmada yangına sebep oldukları belirlenen M.A (44) ve Y.A. (37) kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin emniyette verdikleri ifadesinde ısınmak için ateş yaktıklarını ve alevlerin bir anda büyümesi sonucu pankarta sıçradığı ve korkarak kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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DHA