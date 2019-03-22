Kuşadası'ndaki yabancılardan Yeni Zelanda'daki katliama tepki

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan yabancılar, Yeni Zelanda'da geçen hafta iki camide 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan bir grup yabancı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye yönelik geçen hafta cuma günü düzenlenen terör saldırısını protesto etti. Gruptakiler, kınama için Müslümanlar tarafından kutsal sayılan cuma gününü özellikle seçtiklerini söyledi. Terör saldırısını lanetlediklerini belirten Avustralya vatandaşı Sandra Jane Galloway, Scott Penhplison, Kim Davlan, Hilauh Morgan ve Alan Earle ile İngiliz vatandaşı Mary Doyle ve Stehen Maçan'a, Cumhur İttifakı Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan da destek verdi.

Grup adına açıklama yapan Sandra Jane Galloway, "Dünyanın neresinde olursak olalım artık nefreti durdurma zamanıdır. Din ve siyaseti gündelik ilişkilerimizin dışında tutarak barış ve huzur içinde yaşama zamanıdır. Önceki kuşakları ve onların tarafsız tutumlarını öğrenmeliyiz. Hiç kimse bizi etkileyemez" dedi.

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DHA