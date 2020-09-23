Kuşadası'ndan 950 öğrenciye burs imkanı

Kuşadası Belediyesi, öğrencilere verdiği eğitim desteğini bu yıl da sürdürüyor. Pandemi döneminde vatandaşlara sağladığı yardımlarla Türkiye'ye örnek olan Kuşadası Belediyesi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 950 öğrenciye toplam 770 bin Türk Lirası tutarında maddi eğitim desteği sunacak.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 500'ü ilk ve ortaokul, 300'ü lise, 150'si ise üniversite olmak üzere toplam 950 öğrenciye aylık olarak düzenli eğitim yardımında bulunacak. Kuşadası'nda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin ilk, orta ve lise dereceli okullarda eğitim gören çocukları için verilecek olan eğitim desteğine başvurular 30 Eylül tarihine kadar Kuşadası Belediyesi'nin www.kusadasi.bel.tr adresli internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Üniversite öğrencileri ise 1-31 Ekim tarihleri arasında yine aynı adres üzerinden başvuruda bulunabilecek. Başvuruların Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından incelenerek değerlendirilmesinin ardından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına her ay düzenli olarak ödeme yapılacak.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, en önemli görevlerinin halka hizmet etmek olduğunu belirterek "Başkanımız Ömer Günel, Kuşadası'nı değiştirmek, daha güzel bir noktaya getirmek için bir seferberlik ilan etti. Bir yandan kentimizin farklı noktalarında Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürüttüğümüz alt ve üst yapı çalışmaları ile Kuşadası'nın çehresini değiştirmeyi sürdürürken bir yandan da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz. Pandemi döneminde Türkiye'nin en başarılı belediyelerinden biri olduk. Salgın nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü, kronik hastalığı bulunan ve ihtiyaç sahibi binlerce hemşehrimizden desteğimizi asla esirgemedik. Türkiye'de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Kuşadası Belediyesi, bu sene 950 ihtiyaç sahibi öğrenciye 8 ay boyunca toplam 770 bin Türk Lirası karşılıksız burs desteği sunacak. Burs verilecek öğrenciler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz personeli tarafından tespit edilecek. Sadece ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek olan bu destek Başkanımız Ömer Günel'in başlattığı seferberliğin bir parçasıdır. Sürdürülebilir sosyal belediyecilik anlayışından asla taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.