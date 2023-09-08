Kuşadasıspor Store, törenle hizmete açıldı

Kuşadasıspor ürünlerinin satılacağı mağaza, düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kuşadasıspor Store, törenle hizmete açıldı

Kuşadasıspor ürünlerinin satılacağı mağaza, düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi.

TFF 3. Lig 3. grupta mücadele edecek olan Kuşadasıspor, lisanslı ürünlerinin satılacağı mağazayı hizmete açtı. Çok sayıda taraftarın katıldığı açılışta, Kuşadasıspor'a ait lisanslı ürünler satışa sunuldu. Forma, tişört, çakmak ve anahtarlığın yanı sıra birçok ürün ilk günden çok sayıda taraftarlar tarafından satın alındı.

Açılışta konuşan Kuşadasıspor Kulüp Başkanı Alim Emiroğlu, "Kuşadasıspor Store mağazamızı bugünden itibaren açmış bulunuyoruz. Bizlere mağaza konusunda büyük desteği olan başta Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel olmak üzere tüm emektarlara teşekkür ediyorum. Yarın sezonu Akhisarspor maçı ile açıyoruz. Tüm taraftarlarımızı saat 16.30'da Özer Türk Stadı'na bekliyoruz" dedi.

Açılışa Kulüp Başkanı Alim Emiroğlu'nun yanı sıra Kuşadası Belediye Başkanvekili Tibet Özer, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kulüp Başkan Yardımcısı Şakir Eviz, kulüp yöneticileri, futbolcu ve teknik yönetim katıldı.

Kuşadasıspor Store, törenle hizmete açıldı

Kuşadasıspor Store, törenle hizmete açıldı

Kuşadasıspor Store, törenle hizmete açıldı

Kuşadasıspor Store, törenle hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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