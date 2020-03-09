Kuşbaşılı Milföy Topları nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Kuşbaşılı Milföy Topları

Gelinim Mutfakta'da yeni haftada gelinler Kuşbaşılı Milföy Topları yapacak. Gelinlerin yapacağı Kuşbaşılı Milföy Topları ise çeyrek altını almalarını sağlayacak. İşte 9 Mart Pazartesi Kuşbaşılı Milföy Topları tarifi.

Kuşbaşılı Milföy Topları Malzemeleri

4 adet dikdörtgen milföy hamuru

400 gr. kuzu kuşbaşı et

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tutam kuru kekik

1 tutam pul biber

Tuz

Karabiber

2 adet bostan patlıcan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

4 adet kırmızı kapya biber

1 adet yumurta sarısı – üzeri için

Kuşbaşılı Milföy Topları Nasıl Yapılır?

Buzluktan çıkan milföylerinizi ikişerli birleştirin. Kuşbaşı etleri bir tencerede kendi suyunu bırakıp çekinceye kadar kavurun. Etler tamamen suyunu çektiğinde tencereye tereyağı, pul biber ve kekiği ekleyin. Dışları iyice renk alıncaya kadar kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiber ile lezzetlendirip kenara alın.

Patlıcanları közleyin, soyun ve kıyın. Bir tavaya tereyağını ekleyip patlıcanı içine alın. Ezilmiş sarımsakları da ekleyip bir iki dakika çevirip kenara alın.

Biberleri közleyip dış kabuklarını soyun, bütün bırakın. Bir kaseye hazırladığınız milföy hamurlarından bir tanesini kenarlardan sarkacak şekilde oturtun. Sırasıyla biber, et ve patlıcanı yerleştirip kenarlardan sarkan parçaları üzerine kapatıp tepsiye ters çevirerek yerleştirin.

Her hamuru bu şekilde hazırlayıp fırın tepsisine yerleştirdikten sonra üzerlerine yumurta sarısı sürüp 180 dereceye önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika pişirin.