Kushtrim Gashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kushtrim Gashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kushtrim Gashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kushtrim Gashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kushtrim Gashi 5 Kasım 1992 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kushtrim Gashi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kushtrim Gashi'nin FC Prishtina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kushtrim Gashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kushtrim Gashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kushtrim Gashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kushtrim Gashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında KF Istogu

1 Temmuz 2016 yılında KF Vëllaznimi

1 Ağustos 2019 yılında FC Ballkani

12 Ağustos 2022 yılında FC Prishtina

Kushtrim Gashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kushtrim Gashi şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.