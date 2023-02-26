Kusi Pandrous kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kusi Pandrous Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kusi Pandrous adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kusi Pandrous Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kusi Pandrous 13 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kusi Pandrous Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına - tarihinde katılmıştır. Kusi Pandrous'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kusi Pandrous Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kusi Pandrous isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kusi Pandrous Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kusi Pandrous Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kusi Pandrous şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.

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