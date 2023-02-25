Kusini Yengi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kusini Yengi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kusini Yengi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kusini Yengi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kusini Yengi 15 Ocak 1999 tarihinde Adelaide şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Avustralya,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kusini Yengi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 90.11 yapmaktadır. Kusini Yengi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western Sydney Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Western Sydney Wanderers takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kusini Yengi'nin Western Sydney Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kusini Yengi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/yeeengi7

Kusini Yengi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kusini Yengi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kusini Yengi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kusini Yengi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Adelaide Comets

1 Temmuz 2018 yılında Adelaide U21

30 Eylül 2019 yılında Adelaide United

1 Temmuz 2022 yılında Western Sydney

Kusini Yengi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kusini Yengi şuan Western Sydney Wanderers takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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