Kuşlar karda beslenebilsin, diye yemlik yaptılar

DENİZLİ'nin Bekilli ilçesindeki 30 Ağustos Ortaokulu'nun öğretmen ve öğrencileri, zorlu kış şartlarında kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşların aç kalmaması için okul bahçesindeki demir korkuluklara ve ağaçlara atık pet şişelerden yemlikler yapıp, astı.

Bekilli'deki 30 Ağustos Ortaokulu'nda öğrencilere, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, öğretmenleri tarafından atık pet şişelerden kuşlar için yemlik yapılması öğretildi. Bunun üzerine öğrenciler, zorlu kış şartlarında kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için yemlikler yaptı. Hazırlanan yemlikler, okul bahçesinin demir korkuluklarına ve ağaçlara asıldı. Projeye katılan öğrenciler, "Kuşlar aç kalmasın, hayvan sevgisi minik yürekleri sarsın" sloganıyla farkındalık oluşturmaya çalıştı. Ayrıca atık malzemelerin değerlendirilmesiyle doğanın korunmasının hedeflendiği belirtildi. Daha önce de sokak kedileri ile köpekleri için barınak yapan ve beslenmelerini sağlayan öğrencilere, kuş yemlikleri hazırlatılarak, hayvan sevgisi aşılanmaya çalışılmıştı.

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DHA