‘Kuşlar’ ODÜ’de sahnelendi

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü tarafından MÖ 456-MÖ 386 yılları arasında yaşamış bir komedya yazarı olan Aristophanes tarafından yazılan "Kuşlar" adlı oyun sahnelendi.

Oyun öncesinde Kübalı yönetmen, oyun yazarı, tiyatro eğitimcisi ve akademisyen Carlos Celdran'ın kaleme aldığı 27 Mart Dünya Tiyatro Günü bildirisi okundu. Tiyatro Bölümü öğrencilerinin dört yıl boyunca aldıkları rol, oyunculuk, sahne, reji, dramaturji, diksiyon, makyaj, sahne uygulaması gibi eğitimlerin uygulaması niteliğinde olan, çoğunlukla üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin yer aldığı oyunda diğer sınıflar da teknik destek verdi.

Tiyatro Bölümü mezuniyet oyunu kapsamında sahnelenen ve fantastik bir komedya olan "Kuşlar" oyunu yaklaşık 2 bin 500 yıl önce Aristophanes tarafından yazıldı. Keyfi uygulamalardan, savaşlardan, adaletsizlikten bıkan Atinalı iki yurttaşın kendilerine yeni bir yer araması ve kuşların insanları yöneteceği bir kent düşleyerek bu ütopyanın peşine düşmesi ile başlayan oyunun yönetmenliğini Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Öğr. Gör. Erdal Karakurt yaptı.

Oyun sonrası Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Noyan ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Sabri Yener, Öğr. Gör. Erdal Karakurt'a çiçek ve plaket takdim etti.

Morfoloji binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Noyan, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Sabri Yener, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kaynak: İHA