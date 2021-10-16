Kuşluk Yemeği ne demek, TDK'ya göre Kuşluk Yemeği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kuşluk yemeği ne demek? Kuşluk yemeği TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kuşluk yemeği kelimesi. Peki kuşluk yemeği ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kuşluk yemeği nedir, kuşluk yemeği kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KUŞLUK YEMEĞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kuşluk yemeği kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kuşluk yemeği kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuşluk vakti yenilen yemek



KUŞLUK YEMEĞİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İş sahibi bir kuşluk, bir de öğle yemeği veriyordu.

