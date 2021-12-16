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Kuşpalazı ne demek, TDK'ya göre Kuşpalazı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kuşpalazı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kuşpalazı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kuşpalazı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kuşpalazı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kuşpalazı ne demek, TDK'ya göre Kuşpalazı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kuşpalazı ne demek? Kuşpalazı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kuşpalazı kelimesi. Peki kuşpalazı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kuşpalazı nedir, kuşpalazı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KUŞPALAZI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kuşpalazı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kuşpalazı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çoğunlukla çocuklarda görülen, burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, difteri

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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