Küstah ve alçakça açıklama: Erdoğan kazanırsa seçimden sonra vurulmalı

Yunan basını 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala rahat durmayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması halinde neler yapmaları gerektiğini küstah ve alçak bir dille ifade etti.

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Yunan basınının Türkiye'ye ve Erdoğan'a karşı olan saldırıları bitmiyor. Son olarak ise bir Yunan Gazeteci TCG Anadolu'nun denizlere inmesinin ardından 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bir açıklamada bulundu. O açıklamalarda ise ağıza alınmayacak sözler sarf ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve 14 Mayıs seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı seçimi kazanması halinde vurulması gerektiği yönünde açıklamalar yapmış ve "önümüzdeki yıllarda seçimi kazanması takdirde hoş olmayan şeylerle karşılaşacağız" diyerek Erdoğan'ın seçimi kazanmasından korktuklarını da ifade etti.

YUNAN BASININDAN KÜSTAH SÖZLER

Yunan gazeteci yaptığı açıklamasında akıl almaz ifadeler kullanarak; "3 farklı tersanede gemiler 36 ay sonra aynı anda teslim edilecek. Türkiye sadece sahip olduklarından geri adım atmıyor. Planlamaları mantıklı mı değil mi? Siz karar verin. Komşular Doğu Akdeniz'e hakim olmak istiyor. Bu mesaj sadece bizim için değil İsrail ve Mısır'a da veriliyor. Erdoğan'ı önümüzdeki 10 yıl boyunca yönetimde bırakırlarsa durum hoş olmayan sürprizler getirebilir. Erdoğan rejimi kalırsa seçimlerden hemen sonra vurulmalıdır. Biz gerçekçiliğin dilini konuşuyoruz. Ne empatimiz ne de başka bir şeyimiz var." dedi.

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