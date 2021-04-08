Kusurlu doğum kontrol hapı dağıtıldı, en az 170 kadın hamile kalarak mağdur oldu!

Spunik Türkiye'nin CNN'e dayattığı habere göre, Güney Amerika ülkesi olan Şili'de meydana gelen olayda hükumet, hatalı doğum kontrol hapı dağıtıldı. Kusurlu hapı kullanan en az 170 kadın istemeden hamile kaldı. Alman ilaç şirketi Grünenthal'ın yan kuruluşu olan Silesia tarafından üretilen DE Anulette CD isimli ilacın kutularında kontraseptif değil, plasebo hapların olduğu gerçeği ortaya çıktı.

Geçen senenin ağustos ayında 276 bin 890 paket doğum kontrol hapı geri çağırıldı ancak yeteri kadar duyuru yapılmadığı için kadınlar bu hapları kullanmaya devam etti.

HÜKUMET VE İLAÇ FİRMASI SORUMLULUK ALMADI

Öte yandan Şili hükumeti ve ilaç üretici firma sorumluluk almaktan kaçınarak birbirini suçluyor. Hapları aldıktan sonra istenmeyen gebeliğe ilişkin hiçbir rapor almadığını iddia eden ilaç şirketi, sorunu sağlık çalışanlarının hapları dağıtmadan önce fark etmesi gerektiğini belirtti. Şili hükumeti, üretici firmaya "kalite sorunları" nedeniyle 92 bin dolar para cezası kesti.

KÜRTAJ TALEP EDİLİYOR

Birçok örgüt tarafından söz konusu olay nedeniyle mağdur kadınlar için hükumetin tazminat ödemesi ve güvenli kürtaj ortamının sağlanması talep ediliyor.

Latin Amerika'da üreme haklarını savunan ve izleyen kar amacı gütmeyen New York Kadın Eşitliği Merkezi'nin İcra Direktörü Paula Avila Guillen, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Eğer geri çağırma bozuk et için olsaydı tüm ülkede acilen duyurulur ve ürün hemen pazardan çıkarıldı. Ama kadın ve üreme sağlığı söz konusu olduğunda, umursamıyorlar" ifadelerinde bulundu

Şili'de tecavüz veya hayati bir durum olmadığı sürece kürtaja izin verilmiyor. Bu sebeple mağdur olan birçok kadın merdiven altında kürtaj yaptırıyor.