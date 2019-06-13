Kutadgu Bilig ve Dede Korkut Kahramanmaraş’ta anıldı

UNESCO'nun Evrenselleştirdiği Kutadgu Bilig ve Dede Korkut Şehit Öğretmenler İlkokulunda düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı

UNESCO tarafından 2019 yılında Somut Olmayan Kültürel Miras listesine alınan Türk edebiyatının iki önemli eserlerinden "Kutadgu Bilig'in Yusuf Has Hacib Tarafından Yazılışının 950. Yıl Dönümü" ve "Dede Korkut Mirası Destan, Masal ve Müzik" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Bozdere, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Oğuzhan Kuru, Şehit Öğretmenler İlkokulu Müdürü Erol Yorulmaz, Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk, misafirler ve öğrenciler katıldı.

Program, enstitünün eserlerde yer alan özlü ve hikmetli sözleri aktardığı ürünlerin sergilenmesiyle son buldu.

Kaynak: İHA