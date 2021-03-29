Kütahya Emet Nüfusu 2020 - 2021 |  Emet İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kütahya Emet Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kütahya Emet nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kütahya Emet Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Emet ilçesinin bağlı bulunduğu Kütahya ilinde 576 bin 688 kişi yaşamaktadır. Kütahya ili 11634 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 967 (km²) si Emet ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kütahya Emet nüfusu 19 bin 528 kişidir.

Kütahya Toplam Nüfusu Kaçtır?

576 bin 688 kişidir.

Emet İlçe Nüfusu Kaçtır?

19 bin 528 kişidir.

Emet Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

8 bin 123 kişidir.

Kütahya Emet Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -17,1 olarak gerçekleşmiştir.

Emet İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,258169 Enlem : 29,258169

Emet İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kütahya iline bağlı bulunan Emet ilçesinin telefon alan kodu 0 274 şeklinde başlamaktadır.

Emet ilçesinin bağlı olduğu Kütahya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Emet ilçesinin bağlı olduğu il olan Kütahya ilinin plaka kodu 43 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020