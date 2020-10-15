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Kütahya Emet'te yeni koronavirüs yasağı! Ev ziyareti ve misafirlikler yasaklandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ev ziyaretleri, misafirlikler ve çok sayıda faaliyet 15 gün süreyle yasaklandı.

Kütahya Emet'te yeni koronavirüs yasağı! Ev ziyareti ve misafirlikler yasaklandı

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni önlemleri de beraberinde getiriyor. Bu kapsamda Kütayha'nın Emet ilçesinde koronavirüs vakalarının artmasının üzerine  Kaymakam Hasan Çiçek başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararlar aldı. Bu kapsamda ilçe genelinde ev ziyaretleri, misafirlik, günler, gezekler (sazlı-sözlü toplanma), akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi vatandaşları bir araya getiren etkinlikler 15 gün süreyle yapılmayacak.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Koronavirüs salgınının yayılmasını ve vatandaşlarımızın hayatlarının tehdit edilmesini engellemek için, ilçemizde ev ziyaretleri, misafirlik, günler, gezekler (sazlı-sözlü toplanma), akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi insanların toplu olarak bir araya gelmelerini sağlayan faaliyetlerin 14 Ekim 2020 tarihinden itibaren 15 gün süre ile sınırlandırılmasına, nikah merasimlerinin daha önce belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde yapılmasına karar verilmiştir.”

Alınan kararlara ulaşmak için tıklayınız.

14 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu?14 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu?

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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