Kütahya MÜSİAD, kadına yönelik şiddete dikkat çekti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, (MÜSİAD) Kütahya Şubesi, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla Ressam Derya Köse'nin eserlerinden oluşan "Bunu hak etmiyorum" temalı resim sergisi açtı.

MÜSİAD Şube Başkanı İsmail Tosun, Sera AVM'deki serginin 5 gün boyunca gezilebileceğini ifade etti.

Tosun, "Türkiye" de kadın cinayetlerinin son dönemlerde artması üzerine, bu duruma dikkat çekmek için MÜSİAD Kütahya Şubesi olarak değerli sanatçımız Derya Köse hanımefendinin kadına şiddet ile ilgili yapmış olduğu resimlerden oluşan bir resim sergisini düzenlemek için buraya toplandık. Türkiye'de 2018 yılı içinde maalesef 440 kadın cinayeti işlenmiş, 2019 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla da 347 kadın cinayeti işlenmiştir. Kütahya olarak bu Türkiye ortalamasının çok altında bir il. Bu bizim için sevindirici" dedi.

Ressam Derya Köse, "Sanatçı toplumun dili kulağıdır" düsturundan yola çıkarak kadına şiddet konusunu seçtim. Çünkü sanatın en güçlü silah olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de yaşanan cinayetlerin ve katliamların farkındayım diyebilmek, buna dur! Diyebilmek ve farkındalık oluşturmak için konularımı böyle seçtim" diye konuştu.

"İSMAİL TOSUN'U CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

Sergi nedeniyle MÜSİAD yetkililerini tebrik eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Anlamlı bir açılış için burada toplandığımız olduğumuzu düşünüyorum. Maalesef son dönemin önemli sorunlarından cinsiyet ayrımı ve kadınlarımıza şiddet nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklar. Ben bu organizasyonda emeği geçen kadınlarımız başta olmak üzere MÜSİAD'ın değerli başkanını canı gönülden kutluyorum. Gönlümüz artık barışmış, birbiriyle uyum içerisinde hareket edebilen insanların ağırlıkta olduğu toplumlara dönüşmek. Kütahya'mızda da inanıyorum ki son dönemlerde kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla daha sık bir araya geldiğimiz değişik organizasyonları hızla yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"KADINLARA ÖNEM VEREN BİR İKTİDAR VAR"

Kadın mutlaka hak ettiği yerde olması gerektiğini dile getiren AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Bunu Hak Etmiyorum" sloganıyla kadına şiddete hayır denmesine farkındalık oluşmasında önemli bir etken olması sebebiyle öncelikle Ressamımız Derya hanıma, sergiyi koordine eden MÜSİAD derneğimize de teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten kadın olmak zor, kadın olmak anne olmak demek, kadın olmak evinin hanımı olmak demek, kadın olmak yuvayı yapan dişi kuş misali geleceğimizi yetiştiren evlatlarımıza annelik yapma misali her şeyin başı demek. Bu sebeple gerçekten kadınlarımızın hak ettiği yerlerde olması, hak ettiği değerleri bulması, bizim en büyük arzumuz. Cahiliye döneminde kadınlara, kız çocuklarına yapılan zulümlerden, eziyetlerden, İslamiyet'in kadına verdiği değerden sonra 2002 yılından itibaren hükümet politikalarımızda gerçekten kadınların hem sosyal, siyasi, hem de iş hayatında önemli yerler edinmesine vesile olmaktan da gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA