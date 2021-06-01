67 yıllık kalite ve hizmet anlayışıyla yürüttüğü faaliyetleriyle halka arz olacağını duyuran, Türkiye'nin ilk özel şeker fabrikası Kütahya Şeker'in yatırımcıları heyecanlandıran bu açıklaması üzerine Kütahya Şeker halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Kütahya Şeker halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? soruları merak ediliyor. İşte cevaplar...

KÜTAHYA ŞEKER HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

Taslak izahnamade yapılan açıklamada halka arz satış, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak bellirlendiği açıklandı. Halka arz tüm banka ve aracı kurumlardan gerçekleştirilebilecek.

KÜTAHYA ŞEKER HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Yöntem olarak yurtiçi bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi kullanılması planlanıyor.

Şirket payları henüz Borsa İstanbul’da işlem görmemektedir.

Borsada işlem görmesi için BİAŞ’tan gerekli onaylamalarının yapılması gerekmektedir.

KÜTAHYA ŞEKER HALKA ARZ HİSSE SENEDİ

Sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla toplam 11.500.000 adet hisse halka arz edilecek halka arz fiyatı ile ilgili taslak izahnamede herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir.

Halka açıklık oranı %25'tir.

Taslak izahnamede yer alan bilgide, mükerrer ve blokaj yoluyla talep kabul edilmeyecek olup gelir alım taahhütünün olmadığı belirtildi.

KÜTAHYA ŞEKER HALKA ARZ BORSA KODU

Kütahya Şeker'in halka arzında ek satış planlanmadığı ifade edildi. Pazarı ve halka arzın talep toplama tarihi henüz netleşmemekle birlikte şirket, #KTSKR koduyla borsada işlem görecek.

KOD: #KTSKR

KÜTAHYA ŞEKER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

İki iş günü boyunca, 10.30 - 13.00 saatleri arasında talep toplayacak olan şirketin 11.500.000 lot piyasaya sürmesi planlanmakatadır.

Sektördeki ürün kalitesini yükselterek, iyileştirmeleri teşvik ederek, rakipleri arasında zirvedeki yerini korumayı, müşteri memnuniyetini ve yasal şartlara uyarak, şeker pancarı ve kristal beyaz şeker kalitesinden ödün vermeden ilkeli, dürüst, kaliteli, güvenilir hizmet anlayışıyla ve yüksek performansla çalışmayı, sahip olunan saygınlık, güvenilirlik ve şeffaflığın devamı ile yasal şartlara uygun müşteri memnuniyetini sağlamayı, müşterilerinin sağlığını korumak amacıyla Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak sisteminin etkinliğini sürekli kılarak, insan sağlığına verdiği değer doğrultusunda hammadde ve tedarikçi kontrolünü sağlamayı, ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretim yaparak, gıda güvenliğini etkileyebilecek fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik her türlü tehlikeyi tanımlayıp kontrol altına almayı, gelişim odaklı bir anlayışla tüm personeliyle kalite bilincinin benimsetilmesini sağlamayı, güncellenen kalite hedefleriyle Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, politikası doğrultusunda oluşturulan hedefleri sürekli gözden geçirerek ve gerekli kaynakları temin ederek, çalışanların sisteme katkısını ve yetkinliğini sağlamayı taahhüt eden Kütahya Şeker'in Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan izahnamesi yayımlandığında, haberimizin içindeki bilgiler güncellenecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.