Kütahya Sigorta Acenteleri Derneği bir okulda sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirecek

Kütahya Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Aykul ve Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre Okandan İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Başyiğit'i ziyaret etti.

Başkan Aykul ve Yönetim Kurulu Üyesi Okandan görüşmede, Kütahya'dan bir okul ile yapmayı planladıkları sosyal sorumluluk projesini Müdür Başyiğit ile paylaştılar.

Kaynak: İHA