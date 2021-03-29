Kütahya Simav Nüfusu 2020 - 2021 |  Simav İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kütahya Simav Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kütahya Simav nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kütahya Simav Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Simav ilçesinin bağlı bulunduğu Kütahya ilinde 576 bin 688 kişi yaşamaktadır. Kütahya ili 11634 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,624 (km²) si Simav ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kütahya Simav nüfusu 62 bin 237 kişidir.

Kütahya Toplam Nüfusu Kaçtır?

576 bin 688 kişidir.

Simav İlçe Nüfusu Kaçtır?

62 bin 237 kişidir.

Simav Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

35 bin 801 kişidir.

Kütahya Simav Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -14,6 olarak gerçekleşmiştir.

Simav İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,960258 Enlem : 28,960258

Simav İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kütahya iline bağlı bulunan Simav ilçesinin telefon alan kodu 0 274 şeklinde başlamaktadır.

Simav ilçesinin bağlı olduğu Kütahya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Simav ilçesinin bağlı olduğu il olan Kütahya ilinin plaka kodu 43 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020