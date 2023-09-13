Kütahya Tavşanlı’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kardeş tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen iki kardeş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen H.O. ve M.O. isimli iki kardeşi takibe aldı.

Bursa'dan Tavşanlı ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan 2 kardeşin bulunduğu aracı Domaniç ilçesinde durduran ekipler aracın gizli bölmesine saklanmış halde, 19 gram bonzai, 6 gram metamfetamin ele geçirdi.

Şüpheli şahıslardan H.O nun ikametinde yapılan aramada ise, 1.12 gram metamfetamin, 1 adet payp ve uyuşturucu paketlemede kullanılan aliminyum folyo ele geçirildi. 2 kardeşin yanında bulunan bayanın da kullanıcı olduğu tespit edildi ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan 2 kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)