KÜTAHYA Vatandaşın alkışına sağlık ekipleri polislerle birlikte karşılık verdi

Vatandaşın alkışına sağlık ekipleri polislerle birlikte karşılık verdi

KÜTAHYA?da koronavirüs salgınında büyük risk altına olmalarına rağmen aralıksız çalışan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar üçüncü günde alkışlarıyla destek verdi. Bölgede bulunan 112 sağlık ekipleri de desteğe karşılık vererek teşekkür etti.

Kütahya?da sağlık çalışanlarına destek eylemi üçüncü ve son gününde yoğun katlımla yapıldı. Evlerinin balkonlarına çıkanlar, koronavirüsü salgınında risk altına olmalarına rağmen 24 saat aralıksız görev yapan sağlık çalışanlarını saatler 21.00?i gösterdiğinde 1 dakika boyunca alkışlayıp destek verdi. Vatandaşların destek eylemine Yıldırım Beyazıt Mahallesi?nde bulunan polis ekipleri de araçlarından inerek destek verip alkış tuttu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI KARŞILIK VERDİ

Erdoğan Atasoy Caddesi üzerinde vatandaşların bir dakikalık alkışlı destek eylemi sonrası Kütahya 112 Acil Servis Başhekimliği ekipleri ambulansların tepe lambalarını yakıp teşekkür ederek karşılık verdi.

Kaynak: DHA