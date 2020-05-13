Kütahya’da 1 mahalle ve 4 sokağa koronavirüs karantinası (2)

KARANTİNA UYGULAMASI BAŞLADI

Kütahya Valiliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında Kovid-19 vakaları görülmesi üzerine karantina kararı aldığı yaklaşık 800 nüfuslu Perli Mahallesinde giriş-çıkışlar gece yarısından itibaren kapatıldı. Jandarma Komutanlığı ekiplerince mahalleye giriş yapılan 3 noktada demir bariyerler konularak karantina süreci başlatıldı. Karantina uygulanmasının başlatıldığı Gaybiefendi Mahallesi'ndeki Uğur, Kanal, Seyhan ve Kızılırmak sokakları da polis ekiplerince giriş çıkışlara kapatıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kararı verilen sokak ve mahallede vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Kütahya Valiliği koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA