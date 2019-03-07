Kütahya’da 15 kilometrelik grup yolu hizmete sunuldu

Kütahya'da, Demirciören-Gümüşköy arasında yapımı tamamlanan 15 kilometrelik grup yolu törenle hizmete girdi,

Grup yolunun açılış töreninde konuşan İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, yeni yapılan grup yolu sayesinde, Demirciören ve bölgedeki tüm köylerin sebzenin, meyvenin, güzelliğin en fazla olduğu Kütahya'nın seyir terası olacağını söyleyerek, "Biz köylerimize grup yolları götürüyoruz, ama burasını "doğru, ekonomik, en mantıklı yapalım" dedik. Yolun arazi içerisinden geçerken vatandaşın mağdur olma ihtimali de var. Muhtarlarımıza" Yol yapım esnasında arazilerden de alabiliriz, sıkıntı çıkarmazsanız buraya dört dörtlük yol yapalım" dedik. Muhtarlarımızla gerekli toplantıları yaptık. Biz teknik ekibimizi çalıştırdık ve karar verdik. Şimdi burada 8 yerleşim yeri direk bir o kadar da Tavşanlı ilçemizin köyleri bu yoldan faydalanacak. Ayrıca bizim mesire yeri Yoncalı Kaplıcası ve Enne piknik alanlarına buradan ulaşım konforlu bir şekilde yapılacak. Burada iki yıl çalışma yaptık. Köylülerimiz, muhtarlarımız sabretti. Bir yıl onarımını yaptık, ertesi yıl asfaltını attık. Onarımlarda virajları aldık, menfezler, köprüler yaptık. Bunları yaparken sulama sistemleri bozuldu. Muhtarlarımızın istekleri doğrultusunda onları yeniledik. Köy girişiyle birlikte 15 kilometrelik sıcak asfalt yaptık. Yani köylülerimize toplam 5 Milyon liralık bir yatırım yapıldı. Çok güzel oldu. İnsanlarımız hafta sonları buraya sadece gezmek ve hava almak için geleceklerdir. Buradaki pazaryerini daha da canlandırıp her köyün eteğine pazaryeri kurarak ürettikleri ürünleri direk satma fırsatı bulmalarına imkan sağlayacağız. Biz buranın çok güzel olduğunu düşünüyoruz ve köylerimize, ilimize hayırlı olsun" dedi.

"KÖYDES İLE ÇOK CİDDİ MESAFELER ALDIK"

Daha sonra söz alan AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "Buraya gerçekten güzel bir yol kazandırıldı. Demirciören'den başlayıp Gümüşköy'e kadar giden 8 köyünde ulaşım noktasında içine alan, onları Kütahya merkez ile ulaşımını kolaylaştıran ve özellikle burada bulunan tarım arazilerinin de değerini bir kat daha arttıran güzel bir çalışma oldu. Ben huzurunuzda bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bu tür yol yapım çalışmalarında en önemli problem olarak karşımıza çıkan husus köylülerin arazilerinden geçen yolun kamulaştırmasıyla alakalı problemlerdi, muhtarlarımız da gerçekten köylüyle birebir ilişki kurarak, burada İl Genel Meclisimize de bu durumu ileterek güzel bir çalışma yaptılar ve maliyetinde düşürülmesine vesile oldular. Yol yapımına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yolumuz hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Vali Ömer Toraman, kırsal kesimde altyapının standardının yükseltilmesi gerektiğine dikkat çektiği konuşmasında, "Köyde yaşayan vatandaş şehirde yaşayan vatandaş hangi konfora sahipse ona sahip olmalı, bunun en başında yol, su, kanalizasyon hizmeti gelmektedir. Daha da önemlisi bu konuda hükümetimiz tarafından KÖYDES projesi adı altında ve diğer projelere ciddi kaynaklar ayrılarak bu alanda çok ciddi mesafeler kat edildi" diye konuştu.

Törene İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Kütahya İl Genel Meclisi üyeleri Aynur Koçuk Mercan, Emin Sarıkaya, Mehmet Tekin, Ömer Aşman ve Selahattin Orman ile AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç ve köy muhtarları katıldı.

Kaynak: İHA