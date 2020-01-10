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Kütahya’da 242 çiftçiye ‘Sürü Yönetimi Kursu’ belgesi

Kütahya Halk Eğim Merkezi Müdürlüğünün İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli olarak il merkezinde düzenlenen eğitimler kapsamında 242 çiftçi Sürü Yönetimi Kursu'nu başarı ile bitirerek belge almaya hak kazandı.

Kütahya’da 242 çiftçiye ‘Sürü Yönetimi Kursu’ belgesi

Kütahya Halk Eğim Merkezi Müdürlüğünün İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli olarak il merkezinde düzenlenen eğitimler kapsamında 242 çiftçi Sürü Yönetimi Kursu'nu başarı ile bitirerek belge almaya hak kazandı.

Çiftçilere yönelik eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Ok," Çiftçilerimiz aldıkları eğitim sonucunda çağın ihtiyaçlarını bilerek ve gözeterek mesleki yeterliliklerini artırıp, sertifika belgesini de alarak bilgi ve yeteneklerini tescillemiş oldular. Kurumumuzda toplumumuzun birçok ihtiyacına hitabeden kurslar bulunmaktadır. Halk Eğitimi Merkezi olarak hizmete hazırız" dedi.

Kaynak: İHA



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