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  3. Kütahya’da 5 Korona virüs Covid-19 vakası var

Kütahya’da 5 Korona virüs Covid-19 vakası var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya'da 5 Korona virüs Covid-19 vakası bulunduğunu bildirdi.

Kütahya’da 5 Korona virüs Covid-19 vakası var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya'da 5 Korona virüs Covid-19 vakası bulunduğunu bildirdi.

Kütahya'nın, toplam 5 vaka ile Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de en az vakanın yaşandığı 7. il durumunda olduğunu açıklandı.

Türkiye'deki toplam vaka sayısının 15 bini geçtiğini belirten Bakan Koca, il il verilerin ise Sağlık Bakanlığı sitesinden duyurulduğunu söyledi.

Kütahya’da 5 Korona virüs Covid-19 vakası var

Kütahya’da 5 Korona virüs Covid-19 vakası var

Kaynak: İHA




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