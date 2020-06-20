Kütahya’da Ayasofya’nın ibadete açılması için imza kampanyası

Kütahya Birlik Vakfı Kütahya Şubesi, Ayasofya Camii'nin ibadete açılması için imza kampanyası başlattı.

Sevgi Yolu girişinde stant açan vakıf üyeleri, halkın kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Ayasofya Camii'nin İstanbul'un kalbi olduğunu belirten Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, "İstanbul'un fethinin 2 boyutu vardır. Birinci boyutu maddi kısmıdır. Bu coğrafyanın fethidir, mekanın fethidir. Cennet mekan Ulubatlı Hasan'ın burca diktiği sancak bunun timsalidir. İstanbul'un fethinin ikinci kısmı ise manevi fetihtir. Manevi fetih o coğrafyanın hak ile buluşması, İslam ile şereflenmesi demektir. Manevi fethin mührü ise atamız Fatih Sultan Mehmet Han'ın Ayasofya'yı camiye dönüştürmesi ile tamamlanmıştır. Ayasofya İstanbul'un kalbidir. Ayasofya fethin hafızası, fatihin hatırasıdır. Ayasofya'yı ibadete açmamak bir manada fethi inkar etmek, fethi durdurmaktır. Fethin meşruiyetini inkar etmektedir. Ayasofya'yı ibadete açmamak Bizans uzantılarını mutlu etmektir. Bu ızdırap 85 yıldır devam etmektedir. Fatihan'ın ruhlarını ıstırap içinde bırakmak demektir. Ayasofya'yı ibadete açmamak Bizans uzantılarına umut vermek fatihin Ayasofya'yı ibadete açmamak cennet mekan fatih sultan Mehmet Han'ın vasiyetini görmezden gelmek yok saymak, inkar etmektir. Bizans uzantılarının ricalarını hatırlarını atam fatihin vasiyetinden üstün tutmaktır. torunlarını umutsuzluğa, karamsarlığa itmektir" diye konuştu.

Özdemir, imza kampanyasının bir hafta süreceğini ve toplanan imzaların yetkililere teslim edileceğini sözlerine ekledi.

"Ayasofya camidir"

İmza Kampanyasına TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de destek verdi. Gazel, yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi, Ayasofya için bir süreç işliyor. Danıştay'da işleyen ve Temmuz ayında neticelenecek olan bir süreç var. Ona göre de Cumhurbaşkanımız bu konuda gerekenin yapılacağını ifade ettiler. Bizim gönlümüzün Ayasofya'nın ibadete açılmasıdır. Çünkü mabet olarak inşa edilmiş bir bina. Müslüman nüfusun yoğun olduğunu İstanbul'da buranın cami olarak kullanılmalıdır" ifadelerini kulandı.

Kaynak: İHA