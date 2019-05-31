Kütahya’da bayram tedbirleri

Vali Ömer Toraman, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapabilmeleri amacıyla Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı iş birliğinde oluşturulan trafik uygulama noktalarını denetledi.

Eskişehir Yolu üzerinde oluşturulan emniyet uygulama noktasını ziyaret eden Vali Ömer Toraman'a İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Kamil Çelik ile İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik eşlik etti.

İlk olarak görev başındaki emniyet personeliyle bayramlaşan Vali Ömer Toraman, yol kontrolleri sırasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını tebrik etti.

Hayırlı yolculuklar temennisinde bulunan Vali Toraman, sürücülerden dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik tedbirlerinin artırıldığını belirten Vali Ömer Toraman, "Hem kontrol noktaları hem uygulama noktalarında görev alacak personel sayısını ve niteliklerini artırdık. Önceki günlerle mukayese ettiğimizde hemen hemen tedbirlerimiz ikiye katlandı. Kazasız belasız bir tatil için emniyet ve jandarma ekipleri tatil süresince 24 saat boyunca görev başında olacak. Amacımız trafikte görünür olmak. Vatandaşımıza ihtiyaç duyduğunda yardımcı olmak" dedi.

Trafikte meydana gelen kazaların dikkatsizlik, hız ve yorgunluktan meydana geldiğini ifade eden Vali Toraman, sürücülerin uygulama noktalarında bilgilendirilip dinlendirileceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Kırmızı Düdük Projesi'nin bu bayram tatilinde de devam edeceğini kaydeden Vali Ömer Toraman yine İçişleri Bakanlığınca "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" sloganıyla başlatılan proje kapsamında tatil süresince çocuklara ebeveynlerini değerlendirmeleri için sembolik karne verileceğini aktardı.

Kaynak: İHA