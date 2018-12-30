Kütahya’da bir ahşap evde yangın

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Kayı köyünde 2 katlı ahşap binanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Yangın köylülerin kendi imkanlarıyla söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Ali Kaygısız'a ait 2 katlı ahşap ev, bacadan çıktığı tahmin edilen kıvılcımlarla yanmaya başladı. Yangın anında evde bulunan yatalak hasta 68 yaşındaki Ali Kaygısız ve eşi Hasibe Kaygısız köylülerce kurtarıldı. Evde kullanılan malzemelerin dışarı çıkarılamadığı yangında büyük hasar oluştu. 2 katlı ahşap evin köylülerce yapılan erken müdahaleyle tamamen yanmasının önlendiği ve Emet Belediye itfaiye ekiplerinin, ilçe merkezine 16 kilometrelik köye giderek soğutma çalışmaları yaptığı öğrenildi.

Ev sahibi Al Kaygısız ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangında evde yaklaşık 15 bin liralık maddi hasarın meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: İHA