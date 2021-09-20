Kütahya’da bir kişi, evinin bahçesinde öldürülmüş halde bulundu Domaniç ilçesinde yaşayan Yalçın Sargın isimli kişi evinin bahçesinde hareketsiz bir biçimde yerde yatarken bulundu. Olay mahalline gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptıkları incelemede Sargın’ın başına sert bir cisimle darbe aldığı, bu yüzden hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kütahya Domaniç’te bir kişi başına sert bir cisim tarafından darbe alarak öldürülmüş şekilde bulundu. 37 yaşındaki Yalçın Sargın, Cumhuriyet Mahallesi’nde oturuyordu. Sargın’ın evinin bahçesinde hareketsiz bir şekilde yattığı bildirilmesi üzerine olay mahalline sağlık ve polis ekipler nakledildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler Sargın’ın hayata gözlerini yumduğunu saptadı. Başına sert bir cisim tarafından darbe alındığı saptandı. Sargın’ın naaşı, incelemelerin ardından İlçe hastanesi morguna nakledildi. Yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor. ölümKütahya