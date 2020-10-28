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  3. Kütahya'da bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Kütahya'da bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs kapsamında, Kütahya'da artan pozitif vaka sayıları nedeniyle bir köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilik tarafından verilen bilgide, kısıtlamanın 28 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacağı duyuruldu.

Kütahya'da bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Kütahya'da, Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede daha karantina uygulaması kararı alındı. Valilik tarafından verilen bilgiye göre, Kütahya Merkez İnköy Mahallesi'nde uygulanması planlanan karantina kapsamında, 14 gün süreyle vatandaşların sokağa çıkması ve başka haneleri ziyaret etmesi yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 28 Ekim 2020 tarihi saat 24.00’dan itibaren 14 gün süre ile Kütahya Merkez İnköy Mahallesi'nde karantina uygulaması kararı alınmıştır. Karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının ve başka haneleri ziyaret etmelerinin yasaklanmıştır. Covid-19 pozitif vakaların ve temaslılarının ev karantina süreçlerinin devam etmesine ve karantina bölgesindeki vatandaşlarca Vefa Sosyal Destek ekiplerine bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kütahya'da bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Berna Akkaya
Editör


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