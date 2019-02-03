Kütahya'da cami yangını 

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, sabah saatlerinde camide çıkan yangında zarar meydana geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Simav ilçesi Efir Mahallesi'ndeki 50 yıllık ahşap caminin çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangının dumanlarını görenler, söndürmek için müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangını söndürdü. Yangında, herhangi bir yaralanan ya da ölen olmazken camide zarar meydana geldi.

Yangın ili ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA