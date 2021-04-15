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Kütahya'da çiftçiye destek amaçlı tarım danışmanı görevlendirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi kapsamında, üreticiye destek olmak için Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde Ziraat Odası bünyesinde tarım danışmanı göreve başladı.

Kütahya'da çiftçiye destek amaçlı tarım danışmanı görevlendirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi kapsamında, Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde Ziraat Odası bünyesinde tarım danışmanı göreve başladı.

Pazarlar Ziraat Odasında tarımda verimliliği artırmak amacıyla istihdam edilen ve ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı köylerde Tarım Danışmanı olarak görev yapacak ziraat mühendisi görevine başladı. Tarım Danışmanlarının göreve başlamasıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Pazarlar Ziraat Odası Başkanı Kamil Ünal, tarım danışmanı almaktaki amaçlarının tarımdaki verimliliği 2-3 katına çıkartmak olduğunu belirterek, "Odamızda Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı olarak göreve başladı. Bizim üreticilerden isteğimiz gelip tarım danışmanına üye olsun. Tarım danışmanları üreticiye gübrenin nasıl atılacağını, toprak tahlili almadan araziye gübre atılmaması gerektiğini, tarımın en verimli şekilde nasıl yapılacağını öğretecek. Tarım danışmanına üye olan hiçbir üretici bir kuruş para ödemeyecek. Tarım Danışmanının ücretini Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödeniyor" dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kütahya'da çiftçiye destek amaçlı tarım danışmanı görevlendirildi

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