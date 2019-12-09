Kütahya’da Ekoturizm eğitim semineri

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce muhtar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Ekoturizm eğitim semineri" gerçekleştirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Konferans Salonunda yapılan seminerde doğa seyahatine dayanan, ancak sürdürülebilirlik ilkesini de içeren bir turizm sektörü olan ekoturizm hakkında yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

Seminer, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Bölge Müdürü Hasan Keskin yaptığı konuşmada; tarihi, kültürü ve doğa güzellikleri ile büyük bir potansiyele sahip olan Kütahya'da keşfedilecek çok fazla değer olduğunu ve bu farkındalığın yapılacak projelerle artırılması gerektiğini söyledi. Muhtarlara ve sivil toplum örgüt üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür eden Bölge Müdürü Keskin, Kütahya'nın gelişmesine katkı sağlayacak her şeye gönülden destek verdiklerini, özellikle kırsaldaki vatandaşlara ekoturizm ile ekonomik katkı da sağlamak istediklerini belirtti ve verimli bir eğitim olması temennisinde bulundu.

Eğitim seminerinde; Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi'nden Doç.Dr. Abdurrahman Dinç - Ekoturizm, Ekoturizm Türleri, Ekoköy ve Dünyada Ekoturizm örneklerini katılımcılara sunu eşliğinde aktardı ve merak edilen soruları yanıtladı. Daha sonra Anturia Çevre Etiği Okulu Kurucusu ve Ted Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Murat Yıldız; Ekoturizm de Farkındalığın Artırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması konularını aktardı. Eğitim seminerinin ikinci bölümünde ise Sezon Tur Seyahat Acentesi Sahibi ve Tursab Kültür ve Gastronomi İhtisas Başkanlığı Komite Üyesi Diğdem Kaçmaz; Ekoturizm Destinasyonlarının Tespit ve Tanıtım Faaliyetlerinin Turizmci Gözüyle İncelenmesi konulu sunumunu gerçekleştirdi. Yapılan sunumların ardından katılımcılar fikirlerini sunarak, taleplerini dile getirdiler.

Seminerde, Kütahya'nın doğasını ve kültürünü tanıtmak ve doğru bir planlama ile doğal alanların zarar görmesine, yaban hayvanlarının zorunlu olarak göç etmesine, çevre kirliliğinin artmasına ve yerel halkın yaşam alanlarının daralmasına sebep olmadan bölge halkının da gelir elde edebileceği çeşitli öneriler üzerinde duruldu ve yapılabilecekler görüşüldü.

Eğitim seminerine Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Tarım İl Müdürü Orhan Özçalık, Bölge Müdür Yardımcıları Yaşar Yaman Sağlam ve Hakan Orhan, Odun Dışı Ürünler ve Hizmetler Şube Müdürü Cihan Köse, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi'nden Doç.Dr. Abdurrahman Dinç, Anturia Çevre Etiği Okulu Kurucusu ve Ted Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Murat Yıldız, Sezon Tur Seyahat Acentesi Sahibi ve Tursab Kültür ve Gastronomi İhtisas Başkanlığı Komite Üyesi Diğdem Kaçmaz, köy muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA