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  3. Kütahya'da esnafın talebi üzerine İş yerlerinin bulunduğu sokakta ihtişamlı ışıklandırma yapıldı

Kütahya'da esnafın talebi üzerine İş yerlerinin bulunduğu sokakta ihtişamlı ışıklandırma yapıldı

Kütahya Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi Akademi Sokakta işletmeleri bulunan esnafların talepleri yerine getirilerek görkemli ışıklandırma yapıldı.

Kütahya'da esnafın talebi üzerine İş yerlerinin bulunduğu sokakta ihtişamlı ışıklandırma yapıldı

Cumhuriyet Caddesi Akademi Sokak esnafları tarafından caddenin dekoratif olarak ışıklandırma talebi, daha öncede ışıklandırması yapılan Genç Ali Sokakta olduğu gibi örnek sokak olacak şekilde Kütahya Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Yapılan dekoratif ışıklandırmayla birlikte sokağın farklı bir görünüme kavuştuğunu dile getiren esnaflar ve çevre sakinleri Kütahya Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kütahya'da esnafın talebi üzerine İş yerlerinin bulunduğu sokakta ihtişamlı ışıklandırma yapıldı

Kütahya'da esnafın talebi üzerine İş yerlerinin bulunduğu sokakta ihtişamlı ışıklandırma yapıldı

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