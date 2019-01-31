Kütahya’da ’fahiş fiyat’ denetimi

Kütahya'da ekipler, ürünlerdeki fiyat dalgalanmalarına karşı denetim yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın uyarısı üzerine Kütahya'da "fahiş fiyat artırımına yönelik" denetimler başladı.

Kütahya Ticaret Müdürlüğü, İl Defterdarlığı ve Kütahya Belediyesi Zabıta ekiplerinin kent genelinde denetimlere stant verdi. Sabahın erken saatlerinde pazar yerlerine gelerek denetimlerine başlayan ekipler başta hal, pazar ve marketlerde sebze ve meyvedeki aşırı fiyat artışıyla ilgili çalışma yaptı. domates, biber, patlıcan ve patates gibi 19 ürün olmak üzere mevsimine göre toplam 31 ürünün yer aldığı listenin hal, pazar ve marketlerdeki alış ve satış faturalarını inceledi.

Denetimler ile ilgili olarak açıklama yapan Kütahya İl Ticaret Müdürü İsmail Hakkı Uygun, "Haksız fiyat artışı ve fırsatçılığın önlenmesi amacı ile ülke genelinde başlayan denetimleri bizde bugün şehrimizde başladık ve amacımız vatandaşlarımızı tüketicilerimizi korumak" dedi.

Uygun, "Haksız fiyat artışı ile ilgili olarak mevzuatta ki değişikliğin ardından piyasada var olan fırsatçılığın ve haksız kazancın önüne geçmek amacı ile bakanlığımızın koordinasyonu ile denetimlere başladık ve denetimler ile amacımız vatandaşlarımızı tüketicilerimizi korumak. İlimizde de ciddi bir çalışma var. Pazar yerinde denetimden ziyade fiyat tespitine yönetilik bir çalışma yürütüyoruz. Bu denetimlerimizi pazar yerlerinin yanı sıra manav, toptancı hallerin de ve marketlerde bu çalışmalarımız devam edecek. Elimizde bakanlıktan gelen bir mevsimsel fiyatlı bir liste var. Yani tespitlerimiz de kışın kiraz tespiti yada yazın portakal tespiti yapmıyoruz. Hangi ürün hangi aylarda yoğun o şartlarda denetimlerimizi ve incelemelerimize devam ediyoruz. Fiyattaki araştırmalarımız sonucunda da pazar yerinde de fiyatların makul olduğunu gördük. Bakanlığımız tarafından başlatılan Haksız fiyat takip sistemi ile de vatandaşlarımız şikayetlerini iletebilirler. Vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine ise bize bugün kadar Kütahya genelinde 65 başvuru geldi. Bizde bu şikayetleri yerinde inceleyip ihbarcıya geri dönüş yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA