Kütahya'da feci kaza! Yaralılar sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı!

Kütahya'nın Tavşanlı Emet karayolu 2. kilometre Tepecik beldesi güzergahında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Kütahya'da feci kaza! Yaralılar sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı Emet karayolu 2. kilometre Tepecik beldesi güzergahında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İ.K. idaresindeki 43 U 8908 plakalı otomobil benzinlikten çıktığı sırada Tepecik Beldesinden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan N.S. idaresindeki 43 HB 265 plakalı otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile 43 U 8908 plakalı otomobilde bulunan H.K. yaralandı. Kazayı görenlerin 112'ye haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kütahya'da feci kaza! Yaralılar sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı!

43 U 8908 plakalı otomobil sürücüsü İ.K. kazanın etkisi ile sıkıştığı otomobilden itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu çıkartıldı.


Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kütahya'da feci kaza! Yaralılar sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı!


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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