Kütahya’da Fener Alayı Coşkusu

Kütahya Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen Fener Alayı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Kütahya Belediyesi önünden başlayarak Atatürk Bulvarı boyunca devam eden yürüyüş için toplanan binlerce Kütahyalı, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ve Tugay Bandosu eşliğinde Atatürk Bulvarı'nda marşlar söyleyerek yürüdü.

Fener Alayı Yürüyüşü'ne, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Ali İhsan Ertaş, Murat Arık ve Fatih Gölgeli ile binlerce vatandaş katıldı.

Yürüyüş sonrası Zafer Meydanı'nda halka hitan eden Kütahya Belediye Başkanı Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, vatandayların yoğun ilgisine teşekkür etti. Işık, "26 Ağustos'da başlayan ve 30 Ağustos'ta taçlandırılan Türk Zaferi'nin bugün 97. yıl dönümü.Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için şehrin emini olarak tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu. (EFE-)

Kaynak: İHA