Kütahya’da gençler ve aileler sabah namazında buluştu

Kütahya'da düzenlenen "Gençler ve aileler sabah namazında buluşuyor" programı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kütahya’da gençler ve aileler sabah namazında buluştu

Kütahya'da düzenlenen "Gençler ve aileler sabah namazında buluşuyor" programı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Cihannüma Derneği, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Memur-Sen, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Yedi Hilal Derneği tarafından Ulu Camiinde "Gençler ve aileler sabah namazında buluşuyor" programı tertiplendi.

Gençler ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği program Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve İl Müftü İrfan Açık'ın yaptırdığı toplu dua ile sona erdi.

İHH Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar, yaptığı açıklamada, "Bugün maalesef Avrupa'da İslama ve Müslümanlara karşı çok ciddi olumsuz bir bakış açısı oluşturulmaya çalışılıyor. Halbuki bütün dünya ve tüm insanlık biliyor ki İslam yer yüzü için bir barış dinidir. Cihannüma'nın önderliğinde, Anadolu Gençlik Derneği, İHH, Memur-Sen, ÖNDER, TÜGVA ve Yedi Hilal derneklerimiz, sahadaki bütün sivil toplum kuruluşlarımızla ve halkımızla sabah namazında buluştuk. Allah'ı zikrettik. Rabbim, katılan tüm kardeşlerimizden razı olsun" dedi.

Kütahya’da gençler ve aileler sabah namazında buluştu

Kütahya’da gençler ve aileler sabah namazında buluştu

Kütahya’da gençler ve aileler sabah namazında buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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