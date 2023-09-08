Kütahya’da “Halk Sağlığı Haftası” etkinlikleri

Kütahya'da "Halk Sağlığı Haftası" dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğünce valilik önünde stant kuruldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kütahya’da “Halk Sağlığı Haftası” etkinlikleri

Kütahya'da "Halk Sağlığı Haftası" dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğünce valilik önünde stant kuruldu.

Sağlık Müdürlüğünce 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen "Sağlıkla Yaşayan Türkiye" teması göz önünde bulundurularak halkı aydınlatmak ve yürütülen çalışmalara dikkat çekmek amacıyla kurulan stantlar Vali Yardımcısı Aydın Börü'nün katılımıyla açıldı.

Vali Yardımcısı Aydın Börü, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Ercan Turhan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Erdoğan Şahin, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit ve Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ile birlikte stantları ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, görevli personellerden bilgiler alarak, çalışmalarında kolaylık diledi.

Stantlarda, halka ağız ve diş sağlığı, tütün ürünlerinin zararları, sağlıklı beslenme önerileri, fizyoterapi sağlık hizmetleri, akıllı ilaç kullanımı, organ bağışının yanında, kronik hastalıklar, hipertansiyon, diyabet, obezite, kardiyovasküler, kanser, solunum yolu hastalıkları ve benzeri konularda da bilgiler verilecek. Birinci Basamak danışmanlık hizmetlerinin aktif olarak yürütüldüğü ildeki Sağlıklı Hayat Merkezleri'nin ilgili birimlere yönlendirilerek kişilerin daha kolay ve hızlı sağlık hizmeti almaları sağlanacak. Aynı zamanda vatandaşların tansiyon ve şeker ölçümleri yapılarak, kanser taramaları hakkında bilgiler verilecek. Minik ziyaretçilere yönelik hediyeler ve vatandaşlara sağlık broşürü dağıtımı yapılacak.

7-8 Eylül tarihleri arasında valilik önünde 2 gün süre ile halka hizmet verecek.

Kütahya’da “Halk Sağlığı Haftası” etkinlikleri

Kütahya’da “Halk Sağlığı Haftası” etkinlikleri

Kütahya’da “Halk Sağlığı Haftası” etkinlikleri

Kütahya’da “Halk Sağlığı Haftası” etkinlikleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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