Kütahya'da hortum çıktı! Çam ağaçları köklerinden devrildi!

Kütahya merkeze bağlı Lütfiye köyünde sağanak yağmur öncesinde oluşan hortum korkulu anlar yaşattı. Hortum nedeniyle 80’e yakın çam ağacı kökünden devrildi. Piknik alanı olarak kullanılan Yumaklı Deresi mevkiinde oluşan yaklaşık 1,5 dakika süren hortum 80’e yakın çam ağacını devirdi.

KÖYE ELEKTRİK VERİLMEDİ

Hortum 300 metrekarelik alanda etkili olurken, köy muhtarı Rasim Altıntaş, ağaçların bazıları kökünden söküldüğünü büyük maddi hasar oluştuğunu söyledi.

Altıntaş, hortum sonrası köyde elektrik hatlarının da hasar gördüğünü ve köye elektrik verilemediğini ifade etti.

Yaralanma ve can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu vurgulayan Altıntaş, devrilen çamlarla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine durumu bildirdiğini sözlerine ekledi.