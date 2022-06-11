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Kütahya'da hortum çıktı! Çam ağaçları köklerinden devrildi!

Kütahya'da korkutan bir hortum paniği yaşandı. Açıklamalara göre hortum, yaklaşık 80 ağacı köklerinden devirdi.

Kütahya'da hortum çıktı! Çam ağaçları köklerinden devrildi!

Kütahya merkeze bağlı Lütfiye köyünde sağanak yağmur öncesinde oluşan hortum korkulu anlar yaşattı. Hortum nedeniyle 80’e yakın çam ağacı kökünden devrildi. Piknik alanı olarak kullanılan Yumaklı Deresi mevkiinde oluşan yaklaşık 1,5 dakika süren hortum 80’e yakın çam ağacını devirdi.

Kütahya'da hortum çıktı! Çam ağaçları köklerinden devrildi!

KÖYE ELEKTRİK VERİLMEDİ

Hortum 300 metrekarelik alanda etkili olurken, köy muhtarı Rasim Altıntaş, ağaçların bazıları kökünden söküldüğünü büyük maddi hasar oluştuğunu söyledi.

Kütahya'da hortum çıktı! Çam ağaçları köklerinden devrildi!

Altıntaş, hortum sonrası köyde elektrik hatlarının da hasar gördüğünü ve köye elektrik verilemediğini ifade etti.

Kütahya'da hortum çıktı! Çam ağaçları köklerinden devrildi!

Yaralanma ve can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu vurgulayan Altıntaş, devrilen çamlarla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine durumu bildirdiğini sözlerine ekledi.

Kütahya'da hortum çıktı! Çam ağaçları köklerinden devrildi!

Kütahya'da hortum çıktı! Çam ağaçları köklerinden devrildi!

Kütahya'da hortum çıktı! Çam ağaçları köklerinden devrildi!

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