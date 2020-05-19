Kütahya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Akkent Mahallesi TOKİ Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu 43 RA 094 plakalı otomobil ile, 43 AZ 386 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, her iki otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA