Kütahya’da il ve devlet yolu uzunluğu 956 kilometre

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, (TÜİK) 2018 yılında Kütahya'da il ve devlet yolu uzunluğunun 2014 yılına göre yüzde 0,1 azalış göstererek 956 kilometreye düştüğünü açıkladı.

Kütahya'nın bu değerle il ve devlet yolu uzunluğu en fazla olan 25. il konumunda olduğunu belirten TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, " Kütahya'da bulunan il ve devlet yolları uzunluğu Türkiye genelindeki il ve devlet yolları uzunluğu içindeki payı yüzde 1,5'tir. 2014-2018 döneminde Kütahya'da köy yolu uzunluğu yüzde 0,9 azalış göstererek 6 bin 361 kilometreye düşmüş olup, Kütahya bu değerle köy yolu uzunluğu en fazla olan 6.il konumundadır. Kütahya'da bulunan köy yolları uzunluğunun Türkiye genelindeki köy yolları uzunluğu içindeki payı yüzde 3,5'tir" dedi.

Akyol," 2014-2018 döneminde demiryolu uzunluğunda artış gözlenmemiş olup 274 kilometrelik demiryolu ağı ile Kütahya en fazla demiryolu uzunluğuna sahip 10.il konumundadır. Kütahya'da bulunan demiryolu uzunluğunun Türkiye genelindeki demiryolu uzunluğu içindeki payı yüzde 2,7'dir" diye konuştu.

Kaynak: İHA