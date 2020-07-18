Kütahya’da, jandarma karakoluna pompalı tüfekle ateş açıldı (2)- Yeniden

Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya)- KÜTAHYA'da, Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığı'na, otomobille gelen kimliği belirsiz bir kişi pompalı tüfekle ateş edip, kaçtı. Polis ve jandarma ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Tavşanlı ilçesindeki Yeni Mahalle'de bulunan İlçe Jandarma Komanlığı önüne, öğle saatlerinde kimliği belirsiz 1 kişi otomobille geldi. Araçtan inen şüpheli, jandarma komutanlığı binasına pompalı tüfekle 2 el ateş etti. Ardından da kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı saldırının ardından cadde trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, araştırma başlatırkeni, ilçe giriş-çıkışlarında uygulama noktaları kuruldu. Saldırıyla ilgili araştırmalar çok yönlü sürerken, polis ve jandarma ekipleri şüpheliyi arıyor.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Öte yandan saldırganın pompalı tüfekle ateş ettiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde pompalı tüfekle gelen şüpheli, jandarma binasına doğru 2 el ateş edip, kaçıyor.

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Kaynak: DHA