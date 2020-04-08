Kütahya’da kaçak maske operasyonu

Kütahya polis tarafından düzenlenen operasyonlarda kaçak olarak üretildiği belirlenen 5 bin 500 adet maske ve bin 300 adette eldiven ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince düzenlenen 2 ayrı operasyonda 4 farklı adreste yapılan aramalarda Sağlık Bakanlığı onayı olmayan 5 bin 500 cerrahi maske, bin 300 adet eldiven ve 49 adet 1 litrelik, 18 adet 250 ml, 21 adet 50 ml'lik el dezenfektanı ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: İHA